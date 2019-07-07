Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yendiği mücadeleye Alex Morgan'ın "çay sevinci" damgasını vurmuştu. 30 yaşındaki seksi golcünün takımının ikinci golünü attıktan sonra yaptığı hareket, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en büyük kıvılcımlarından olan Boston Çay Partisi'ni hatırlattığı için İngilizlerin büyük tepkisini çekmişti.

Lyon şehrinde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamada bulunan kadın futbolunun yıldız ismi, gol sevinci sırasında yaptığı harekette ünlü aktris Sophie Turner'dan esinlendiğini ve bunun Boston Çay Partisi'yle bir ilgisi olmadığını söyledi. Kadın futbolcuların bu konuda cinsel ayrımcılığa uğradığını da savunan Morgan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Spor dünyasında kadınlara yönelik bir çifte standart olduğunu hissediyorum. Bir başarıyı kutlarken bile mütevazı olmamız ve kendimizi kısıtlamamız isteniyor. Oysa erkekler bazen cinsel organlarını tutarak seviniyor ve kimse buna bir şey demiyor. Sevinç sırasında yaptığım hareket, İngiltere'ye bir gönderme değildi. Bu, benim favori aktrislerimden Sophie Turner'ın sıklıkla yaptığı bir şey."

Morganlı ABD, bugün TSİ 18.00'de dünya şampiyon olabilmek için Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler