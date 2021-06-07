Seçim sonrasında bombaları art arda patlatmak isteyen Galatasaray 'da gündem sol bek... Kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, Real Betis'li Alex Moreno'yu listesine aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin İspanyol futbolcu ile anlaşmaya vardığı, Betis ile ise görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında. Kariyerinde İspanya dışına çıkmayan Moreno'nun kariyeri bu gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Alex Moreno kimdir, kaç yaşında? Alex Moreno nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Alex Moreno kimdir, kaç yaşında? Alex Moreno nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Alexandre Moreno Lopera olan VE 8 Haziran 1993 yılında İspanya'da dünyaya gelen sol bek oyuncusu, 2011 yılında Vilafranca'dan Barcelona U19'a transfer oldu. 1 sezon sonra Llagostera'nın yolunu tutan Moreno, 2013/2014'te Mallorca'ya katıldı ve düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı.

La Liga 2'de 30 maça çıkan ve 2 gol atan İspanyol oyuncu, La Liga ekibi bedelsiz olarak Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Vallecano'daki ilk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan ve ligde sadece 11 maçta görev alabilen solak oyuncu, La Liga 2'ye Elche ile döndü.

Elche'de 41 maçta oynayan ve 2 gol, 3 asistle skora katkı sağlayan Moreno, 2016/17'de eski takımı Vallecano'ya transfer oldu. 2016/17'de 38 resmi maçta 4 gol, 4 asistle oynayan Moreno, 2017/18'de ise 40 maçta 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı ve Vallecano'nun La Liga 2'de şampiyon olduğu kadronun en önemli isimleri arasında yer aldı.

2018/19'da Vallecano ile La Liga'da boy gösteren ve 36 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 2019/20'de ise İspanya'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.

Yeşil Beyazlı ekip, Moreno transferi için Rayo Vallecano'ya 7 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

2 sezon geçirdiği Betis'te toplam 58 maça çıkan Moreno, gol katkısı veremezken 6 asist yapmayı başardı.

1.79 boyunda olan ve sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebilen Moreno'nun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Haziran 2024'e kadar Betis'le sözleşmesi bulunan Moreno, profesyonel kariyerinde toplam 289 maça çıktı. Toplam 16 gol, 20 asist yapan Moreno, İspanya A Milli Takımı'nda ise hiç forma giymedi.