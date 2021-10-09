Alex Kei: 13 yaşında profesyonel maçta!

Axel Kei... 2007 doğumlu olan Fildişi Sahilli futbolcu (13) Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihe geçti. Major League Soccer'ın (MLS) bir alt ligi olan USL Championship'te Real Monarchs takımında forma giyen 13 yaşındaki forvet, Colorado Springs Switchbacks maçının ikinci devresinde oyuna girdi.

Kei, ABD'de profesyonel bir spor takımında süre alan en genç oyuncu oldu. Sadece futbol değil, tüm sporlar arasında tarihe geçen Kei, ABD futbolunun gelecek vaad eden önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.