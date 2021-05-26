Alex Ferguson Manchester United kampını ziyaret etti
UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile mücadele eden Manchester United'ın kampını eski efsane teknik adam Alex Ferguson ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Ferguson, Gdandsk'taki final maçında da yerini aldı
UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile mücadele eden Manchester United'ın kampını eski efsane teknik adam Alex Ferguson ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Ferguson, Gdandsk'taki final maçında da yerini aldı
Final maçını bir başka efsane isim Wayne Ronney de takip etti