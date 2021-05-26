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Alex Ferguson Manchester United kampını ziyaret etti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile mücadele eden Manchester United'ın kampını eski efsane teknik adam Alex Ferguson ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Ferguson, Gdandsk'taki final maçında da yerini aldı

26 Mayıs 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Alex Ferguson Manchester United kampını ziyaret etti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile mücadele eden Manchester United'ın kampını eski efsane teknik adam Alex Ferguson ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Ferguson, Gdandsk'taki final maçında da yerini aldı


Final maçını bir başka efsane isim Wayne Ronney de takip etti

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