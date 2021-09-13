Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu!

Premier Lig’de Manchester United, Newcastle United’ı 4-1 yenerken tüm gözler 12 yıl sonra Old Trafford’a çıkan Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi.

Portekizli yıldız 12 yıl sonra geri geldiği Old Trafford’da 2 gol atarken Sir Alex Ferguson da tribünde takipteydi. Ronaldo’nun ezeli rakipleri Manchester City’ye gitmesini engelleyen Alex Ferguson, maç sonunda soruları yanıtladı ve bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Ronaldo’yu çok sevdiğini kaydeden İskoç efsane, “Ait olduğu yer Old Trafford... Ronaldo bize bunu gösterdi. Manchester City olamazdı. Ronaldo’yu City formasıyla düşünmek uykularımı kaçırıyordu. Ronaldo’yu yeniden burada görmek güzel. Neden onu buraya tekrar getirmek için uğraştık umarım anlaşılmıştır. Glazer ailesi de Ronaldo’yu buraya getirmek için destek oldu, iyi iş çıkardılar” dedi.

Ronaldo’nun tüm takımı olumlu etkileyeceğini söyleyen Alex Ferguson, “Göreceksiniz genç oyuncuları olumlu yönde etkileyecek. Cristiano Ronaldo’nun deneyimi tüm takıma yansıyacak” ifadelerini kullandı. (Skorer)