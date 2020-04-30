Alex, Fenerbahçe taraftarına seslendi!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ve unutamadıklarını anlattı...

39 yaşındaki Alex de Souza, 2014'te futbolu bırakmıştı. Peki Alex de Souza kimdir?

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza (Alex),14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. 1995 yılında profesyonel futbol kariyerine Coritiba FC takımında başladı. 2 sezon oynadığı Coritiba'da oldukça başarılı performans sergileyen Alex, forma giydiği 124 maçta 32 gol attı.









1997 yılında bir diğer Brezilya takımı olan Palmeiras'a transfer oldu. 5 sezon boyunca Palmeiras forması giyen Alex, göz dolduran performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Palmeiras'ta 241 maçta 78 gol atan Alex, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Copa Libertadores şampiyonluğu