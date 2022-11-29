Fenerbahçe 'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.

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TÜRK BAYRAKLI 'YUVAMA DÖNÜYORUM' TWEETİ

45 yaşındaki Alex de Souza sosyal medya hesabından sürpriz Türk bayraklı bir paylaşım yaptı. Alex, attığı tweette Türk bayrağının yanı sıra 'Yuvama dönüyorum' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe efsanesinin Türkiye'ye hangi amaçla geleceği henüz bilinmezken sarı-lacivertli camiada heyecana neden oldu.

AVAİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Sarı-lacivertli formayı 8 yıl terleten Alex de Souza, futbolculuk kariyerini 2015 yılında sonlandırdı. 2021 yılında teknik direktör olarak sahalara dönen Alex, Brezilya Serie B takımlarından Avai'nin başına geçti.

Alex De Souza Altınordu Tesislerini Ziyaret Etti