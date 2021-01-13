Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı yıldız Alex de Souza, sosyal medya hesabından duygulandıran Lefter Küçükandonyadis paylaşımında bulundu. 13 Ocak 2012'de Sarı Lacivertliler'in çok zor günlerden geçtiği, hatta dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın cezaevinde olduğu dönemde hayatını kaybeden Lefter, 3 Temmuz döneminde duygusal açıklamalar yapmıştı.

Brezilyalı efsane, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Lefter'i ziyaret etmiş, elini öpmüş ve forma değişiminde bulunmuştu.







