Alex de Souza heykeline araba çarptı
Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nın yakınında bulunan efsane isim Alex de Souza'nın heykeline geç saatlerde araba çarptı. Heykelin bulunduğu bölümde hasar oluşmazken yazıların olduğu alt kısımda hasar meydana geldi
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın heykeline geç saatlerde araba çarptı. Sürücünün yara almadığı kazada, heykelin bulunduğu bölümde hasar oluşmazken yazıların olduğu alt kısımda hasar meydana geldi
Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykeli 15 Eylül 2012 tarihinde açılmıştı