Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nun Sarı-Lacivertli takımla ve Falcao ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz."

"Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dahil ediyorsunuz. Benim acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım. Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler."

"Şu an Türkiye'ye dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile herhangi bir temasım olmayacak."

"Benim kafamda geçen bir şey yok, zaten kitap yazdım, benim açımdan geçmişe dair bir şey söylemeye gerek yok. Hayatımı bu kadar önemsemize gerek yok, öyle çok güzel de bir hayatım yok (Gülerek)."

Haberin fotoğrafları için tıklayın "Yerli Roberto Carlos" Mahmut Hanefi

"Jübile mi? Hala orada mıyız? (Gülerek). Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014'de futbolu bıraktım benim açımdan Fenerbahçe'de jübile veya veda planı şu anlık yok."

"Fenerbahçe ve başkanımız Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz. Almanya'daki Audi Cup'ta da görüştük. F.Bahçe ile ilgili fikirlerimi söylerim ama transfer komitesi ve scoutlarla bağlantım yok. Fikir veriyorum ama herhangi bir transferde için işinde olmadım."

"Falcao'yu kişisel olarak tanımıyorum. Sadece saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum. Fenerbahçe'ye gelenin Alex ile, Galatasaray'a gelenin ise Hagi ile karşılaştırılması büyük haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve hikayemiz bitti."

"Hikayesi yeni başlayacak birine bunu yapmak büyük haksızlık. Falcao kendini gösterebilecek kalitede. Olur, olmaz ama karşılaştırma haksızlık. Alex ve Hagi ile kimseyi kıyaslamayın."

Bu haberi de okudular En çok konuşulan takım, futbolcu ve teknik adam Galatasaray'dan