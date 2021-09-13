İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, eski takımı Juventus'taki kötü gidişi yorumladı. La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj veren Del Piero, ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Juventus'taki probleme ilişkin görüşlerini aktardı.

Juventus'ta kötü başlangıç sonrası şampiyonluk ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Del Piero, "Takım, durumun hassasiyetinin farkında. Bir reaksiyon grubu ayaklandıracaktır. Korkulacak risk ise o formanın ağırlığını taşıyamayacak isimlerin kötü başlangıcın yarattığı baskının altında kalmasıdır. Takımın deneyimli isimleri ve Allegri'nin çalışmaları önem taşıyacak. 3 haftanın sonunda 8 puan fark korkutmaz. Sorun sıralamada değil, takımın performansında ve oyuncuların kafalarında. Kim daha fazla liderlik vasfına ve cesarete sahipse öne çıkmalı" dedi.

Juventus'un kadrosunun hâlâ oldukça değerli olduğunu aktaran Del Piero, "Juventus'ta çok değerli oyuncular var. Bu oyuncu grubunu çok kötü olarak düşünmemeliyiz. Elbette son 3 sezonda Avrupa'da, geçen yıl Serie A'da yaşananlardan sonra bu sezon da 3 hafta sonunda bu kadar geride olmak işleri zorlaştırıyor. Ama Chiesa, Avrupa Şampiyonası'ndaki belirleyici olan oyuncuyla aynı oyuncu değil mi? Dybala, De Ligt, Locatelli ve diğerleri ile de saymaya devam edebilirim. Sorun oyuncuların mevcut kalitesi değil. Önlerinde bir yokuş var fakat cesareti yeniden kazandıracak Şampiyonlar Ligi arenası olabilir" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılışına ilişkin soruyu da cevaplandıran efsane isim, "Ayrılığa hazırlıksız olmaktan değil de gerçeklerle başa çıkmaktan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası Cristiano Ronaldo kalmak istemedi ama aynı şekilde Juventus için de bu kadar yüklü bir maaş ödememek iyi olabilirdi. Ben hâlâ Juventus'un hücum hattının çok rekabetçi olabileceğini düşünüyorum. Ronaldo bir şampiyon ve alınması gerekliydi. Sorun daha ziyade takımın süperstar etrafında gelişememesiydi. Cristiano'nun performansını, Juventus'un performansından neredeyse bağımsız olarak değerlendirdik ve bu da aslında aksayan şeylerin bir belirtisiydi" dedi.

Son olarak Allegri ile ilgili görüşlerini de paylaşan Alessandro Del Piero, "Allegri'yi beğeniyorum. Net fikirlere sahip olduğunu düşünüyorum. Mucizeler yaratamaz çünkü kendisi Juve'nin sorununun sadece teknik bir yönlendirmeye dayandırılamayacağını bilen en öncelikli isim" ifadelerini kullandı.