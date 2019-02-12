Aleksic: Tek hedef Avrupa

Her geçen hafta üzerine koyarak performansını artıran Sırp futbolcu, takım olarak tek hedeflerinin Avrupa Ligi’ne katılmak olduğunu ifade etti. 34 puanla 4. sırada yer alan Doğu ekibinin yıldızı, “Futbol olarak Avrupa Ligi’ne gidebilecek bir seviyeye sahibiz. Amacımız öncelikli olarak bunu koruyabilmek. Zaten bu seviyeyi tuttuğumuzda hedefe ulaşıyoruz. Ancak şu bir gerçek ki çok daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Yani daha fazlasını yapmalıyız” dedi ve ekledi.

‘Sadece takımı düşünüyorum’

“Hocamızla her geçen gün gelişiyoruz. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte daha iyi maçlar çıkaracağımızdan şüphem yok. Tek hedefimiz Avrupa ve bunu ulaşacağız.” Bireysel hedefi hakkında da konuşan Aleksic, “Skora sağladığım katkıdan ötürü çok mutluyum. Bunu artırmak, üzerine koymak istiyorum. Takıma faydalı işler yaptığımda çok mutlu oluyorum. Benim de şu an tek düşüncem Malatya ile Avrupa’da maç oynamak” değerlendirmesini yaptı.

Kontratı uzatılacak

Aleksic’in, Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, performansından ve profesyonelliğinden tam manasıyla memnun olduğu yıldız oyuncuyla sezonun tamamlanmasının ardından yeni kontrat için görüşmeler yapacak.