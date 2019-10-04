Monaco'nun yıldız futbolcusu Aleksandr Golovin, kulüp televizyonuyla gerçekleştirdiği röportajda Galatasaray'a transfer olan eski takım arkadaşı Radamel Falcao ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Islam Slimani ve Henry Onyekuru hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan 23 yaşındaki Rus 10 numara şu ifadeleri kullandı:

"Radamel Falcao ve Cesc Fabregas gibi oyuncularla oynamak benim için çok önemli. Her antrenmanda onları izleyip taklit ederek bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bu da benim gibi genç bir futbolcu adına harika bir tecrübe. Yeni transferlerimizden Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder de çok üst düzey isimler. Bu sezon onlardan çok gol bekliyoruz.

Takımda iyi anlaştığım isimlerden biri de Henry Onyekuru. Ancak kendisi Fransızcayı pek bilmiyor. Bu konuda ben bile kendisinden iyiyim ve zaman zaman ona yardım ediyorum. Ancak bu dili öğrenmek benim için de çok zor olmuştu. Bu nedenle Onyekuru'yu anlıyorum. Her şeye rağmen kendisiyle iyi iletişim kuruyoruz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler