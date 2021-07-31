Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Aleksander Djordjevic oldu. Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu divan kurulunda yaptığı açıklamada "Sayın Aleksander Djordjevic yeni hocamız" ifadelerini kullandı.

Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.





SASHA DJORDJEVIC KİMDİR?

Aleksandar Djordjevic, 1967 yılında Belgrad'ta dünaya geldi. Profesyonel kariyerinde Partizan, Olimpia Milano, Bologna, Portland, Barceona ve Real Madrid formaları giyen Djordjevic, Sırbistan milli takımını da çalıştırmıştı. Eski basketbolcu 1983'ten 2005'e kadar kariyerini sürdürdü.

1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Dordevic, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edildi.



