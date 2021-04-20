UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbolun yaşanan kaostan daha güçlü çıkacağını savunan Ceferin, UEFA organizasyonlarının Galatasaray'ın da içinde bulunduğu Avrupa kulüplerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İşte UEFA Başkanı'nın açıklamaları;

"Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok."

"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."





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"Sistemi yeni düzene uyarlamalıyız"

"Bencillik, dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal Fair Play'ı kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekecek."

"Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."











