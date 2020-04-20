Aleksander Ceferin: Seyircisiz de olsa oynamaya başlamalıyız

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan basınından Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulundu.

Maçların yeniden başlama ihtimaline değinen Ceferin, seyircisiz oynamanın en makul seçenek olduğunu belirtti ve "Öncelik elbette taraftarların, oyuncuların, yöneticilerin sağlığı. Birçok seçenek var ve inanıyorum ki bunlar arasında futbola yeniden başlamamıza olanak sağlayacak durumlar var. Seyircisiz olarak devam etmemiz gerekiyor ama bence en önemli şey zaten maçları oynayabilmek. Sadece televizyondan izlemek bile bu zor dönemde insanlara mutluluk ve biraz normalleşme duygusu verecektir. Seyircisiz oynamak, hiç oynamamaktan daha iyidir. Bu durumun sınırlı bir süre olacağını ve sonrasında normale döneceğimize eminim" dedi.

Federasyonlarla olan görüşmelere de değinen Ceferin, "Tüm faaliyetler yeniden başlama üzerine inşa ediliyor. Herkesin yeniden hayata dönmesi gerekiyor. Güvenliğe saygı duyuyoruz ki yetkililer tarafından onaylanırsa antrenmanlara kaldığımız yerden devam edebiliriz. Maçlar için elbette daha net bir fikir birliğine ihtiyaç olacaktır. Ancak sezonların tamamlanamayacağını söylemek için henüz erken" dedi.

Sezonu iptal etmek adına son bir tarihleri olmadığını ve öncelikle karşılaşmalara başlamalarının önem taşıdığını belirten Ceferin, Eylül-Ekim aylarında oynamanın pek mümkün olmadığını dile getirdi: "Eylül-Ekim aylarında mevcut sezonları bitirmeyi oldukça sıkıntılı buluyorum. 2020-21 takvimi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır"