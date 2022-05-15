Aleksandar Pesic: Altay çok iyi performans sergiledi

Süper Lig 'in 37. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye konuk olan Karagümrük'te golcü futbolcu Aleksandar Pesic, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Pesic'in açıklamaları:

Fenerbahçe taraftarı çok güzel atmosfer yarattı onların önünde oynamak çok keyifliydi. Kendi adımıza çok iyi performans çıkardık ancak kaleci Altay'ı burada tebrik ediyorum. Çok iyi bir performans çıkardı.

Bu gol krallığı yarışının içerisinde sonuna kadar kalmaya çalıştım ama ilk 8 hafta sakatlığım nedeniyle forma giyemedim. Son 2-3 maçta da çok fırsat kaçırdım.



























