Aleksandar Kolarov: Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmem

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor. İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "İnter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.

TOP ARTIK ROMALI YÖNETİCİLERDE

Kolarov kararını verdi ve du- belirtildi. rumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum. Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem" diyerek son sözünü söyledi. Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.

(Sabah)