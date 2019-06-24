Aleksandar Kolarov: Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmem
Roma’dan gelen "Napoli ve İnter'den de teklif var, değerlendir" önerisine Aleksandar Kolarov'un yanıtı net: “Fenerbahçe’ye transferime izin vermezseniz, bir yıl daha Roma’da kalırım. Gerekirse kulübede otururum ama başka bir Serie A takımında oynamak istemiyorum.”
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor. İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "İnter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.
TOP ARTIK ROMALI YÖNETİCİLERDE
Kolarov kararını verdi ve du- belirtildi. rumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum. Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem" diyerek son sözünü söyledi. Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.
(Sabah)