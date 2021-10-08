Aleksandar Djordjevic: Üzgünüm, bu şekilde olmamalıydı

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a son bölümde gelen hatalar sonucunda 91-87 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun koçu Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Aleksandar Djordjevic, "Eksilere gelirsek, tabi kaybetmiş olmak en büyük eksi. Bu seviyelerde böyle hatalar yapmamız gerekiyor. Son dakikalara gelince de, oradaki kararlarla ilgili gerçek yorum yapmam için, izlemem gerekiyor. Ama bu kadar sert ve fiziksel olan maçta özellikle 2.7 saniye kala bu tarz şeyler olmaması lazım. Böyle olmaması gerekiyor. Çok fiziksel bir maçtı. Çok gidiş geliş oldu. Araları kapatabilirdik. Panathinaikos’un hücum ribauntları bize çok zarar verdi. Zaten bunu bekliyorduk. Bu hataları düzeltmeye başladık, geri dönüşlerimiz oldu. Öne de geçtik ama maçın sonunu getiremedik. Panathinaikos ve oyuncularını eforları için tebrik etmek istiyorum. Tabi ki kendi takımım için üzgünüm, bu şekilde olmamalıydı" dedi.

Sakatlıklarını atlatan oyuncuların takıma geri dönmesiyle ilgili de tecrübeli koç, "Sadece formayı giyip sahaya çıkmakla geri dönmüş olunmuyor. Ritim yakalamaları ve maç formuna girmeleri gerekiyor. Benim için her zaman bir sonraki maç en önemli maçtır. O yüzden o anı iyi değerlendirmemiz ve takım olmamız gerekiyor. Belki bu kayıp; reaksiyon verisek, bize artı güzel şeyler getirecek" ifadelerini kullandı.



