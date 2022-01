Aleksandar Djordjevic: Takımımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Sahadan 94-80'lik galibiyet ile ayrılan Sarı Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aleksandar Djordjevic, karşılaşma ile ilgili olarak, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor bir süreçten geçtik. Bu maça gelene kadar sizlerin fazla haberinizin olmadığı ciddi problemler yaşadık. Bu maçı takım ruhuyla kazandık. Bu çok önemli. Kaptandan başlayarak özellikle Türk oyuncuların katkısı inanılmazdı. Şehmus, Metecan, İsmet… 27 asist takım ruhunu ve topun ne kadar güzel paylaşıldığını gösteriyor. Bu kadar agresif bir maçta 12 top kaybıyla güzel bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer açıklaması

Takımdaki sakat oyuncular nedeniyle transfer yapıp yapmayacakları ile ilgili soruya Djordjevic, "Her sene her takımda söylediğim gibi piyasa her zaman bu tip şeylere açık ama şu an elimizdekilerle mücadele etmeye devam edeceğiz." sözleri ile cevap verdi.

Pierria Henry’nin sağlık durumu

Pierria Henry’nin sağlık durumu hakkında tecrübeli başantrenör, "Henry’nin sakatlığı biraz korkuttu, sırtında yeni bir şey oluştuğunu düşündük çünkü dün idmanda sert bir darbe aldı. Yarın dinlendireceğiz, sonra bakacağız." açıklamasını yaptı.

Covid-19 sürecine de değinen Djordjevic, "Her gün olacakları bekliyoruz ama çalışmaya da devam ediyoruz. Bazen 10 oyuncu bile çıkaramadığımız idmanlarla çalıştık. Bir dönemde uzunlarımızın hiçbiri yoktu ama odağımızı hiç kaybetmedik. Darüşşafaka maçı üzücü bir mağlubiyet oldu. O zaman da söylediğim gibi maç formunda değildik. Covid-19 pozitif olan olursa süreci uyguluyoruz." dedi.

