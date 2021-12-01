Aleksandar Djordjevic: Takım olarak mücadele etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında yarın sahasında AS Monaco’yu konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maçın kilit noktasının Monaco’nun yüksek tempolu oyunu ve bire birdeki yaratıcılıkları olduğuna dikkat çeken Djordjevic, savunmada çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Monaco çok atletik ve fiziksel bir takım. Sezon başında Will Thomas ve Mike James’i kadroya eklediler ve EuroLeague’de çok ihtiyaç duyulan tecrübe faktöründe kendilerini geliştirdiler. Maçın kilit noktaları, Monaco’nun yüksek tempolu oyununa ve bire birdeki yaratıcılıklarına cevap verebilmek olacak. Savunmada çok dikkatli ve hücumda da doğru kararları verecek şekilde organize olmalıyız. Takım olarak mücadele etmeliyiz ve bunun en güzel örneklerinden birini dün gece gösterdik. Rakibimizin uzun oyuncuları, Motiejunas ve Hall oyunun her iki yönünde de mücadelenin seyrini değiştirebiliyor. Bizim açımızdan maçın kilit noktalarından biri de onlara karşı oyunun iki yönünde de nasıl oynayacağımız olacak. Monaco’nun şutörlerine özel dikkat göstermeliyiz. Özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden çok yüzdeli hücum eden Andusic’i ve bire birde çok etkili Bacon’u durdurabilmek savunma anlamında kilit konular. "







