Aleksandar Djordjevic: Takım çok odaklıydı, kilit halindeydi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Djordjevic, şu ifadeleri kullandı:

'Biz bunun için hazırdık, maç planımızı uyguladık'

''Anadolu Efes’in kadrosunun değişmesini bekliyorduk. Micic’i eklediler, Moerman’ı eklediler ve iki uzun çıkardılar. Biz bunun için hazırdık, maç planımızı uyguladık. Çok konsantre ve odaklıydık. Tüm sene boyunca saha avantajı için çalıştık çünkü taraftar desteğiyle başlamak çok önemli. İnanılmaz güzel bir şekilde de desteği verdiler. Çok teşekkür ediyorum.''

'Hücum ve savunmada çok iyiydik'

''Liderlerimiz Jan ve Nando çok iyi katkı verdi. Marko’nun inanılmaz atışları çok iyiydi. Hücum ve savunmada da çok iyiydik. Her zaman savunmayla başlamamız gerek. En önemli faktör bu. Fikirler var, kurallar var bunları her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Takım çok odaklıydı, kilit halindeydi, takım olarak oynadı. Her zaman topu paylaşmayı seven bir takım olduk. Bu akşamı unutup, dinlenip vücudumuzu toparlamamız gerekiyor. Galibiyeti hak ettik.''