Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımının reaksiyon göstermesini beklediğini aktaran Djordjevic, "Dün gece aldığımız mağlubiyetin ardından oyuncularımın reaksiyon göstermelerini bekliyorum. Çift maç haftasındayız; enerjimizi ve mental gücümüzü toparlayabilmemiz galibiyet için belirleyici olacak. Oyuncularımdan ilk beklentim bu. Olympiacos’un Sloukas ve Dorsey gibi lider isimleri var. Vezenkov da hücumda oyununu üst seviyeye taşıyor. Rakibimizin güçlü noktalarını iyi anlamalı ve odaklanmalıyız. Savunma sertliğimizi Barcelona maçındaki seviyeye çekebilmeli ve rakibimizin uzun oyuncularının, özellikle de Moustapha Fall’in etkinliğinin farkına varmalıyız. Olympiacos çok etkili bir takım ve özellikle Atina’da nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Çok güçlü bir oyun ortaya koyuyorlar. Oyuncularımdan ortaya reaksiyon koymalarını ve iyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.



