Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Djordjevic, "Marko ve Danilo olmak üzere bazı oyuncularımız sakatlık sonrası takıma dönüyorlar ve kadroda olacaklar. Kendi oyunumuzu parkeye yansıtacak ve onların geçiş hücumlarındaki etkisine izin vermemeye çalışacağız. Elbette hücum ribaundları da onların en güçlü noktalarından biri ve bunu durdurmamız gerektiğini biliyoruz. Çok tecrübeli isimleri var. OAKA’daki atmosfere de hazır olmamız gerekiyor. Hem fiziksel hem de mental olarak mücadeleye hazır olmalıyız. 40 dakika boyunca yoğun ve akıllı basketbol oynamalıyız" dedi.