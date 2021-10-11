Aleksandar Djordjevic: Maçın ritmini kontrol etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin tempolu oyununa dikkat çeken Djordjevic, "EuroLeague’de tüm deplasman maçları zordur, Alba Berlin karşılaşması da bunlardan biri. Rakibimiz, yüksek tempo basketbol oynayan ve hızlı hücumlarda çok etkili bir takım. Topu çok iyi paylaşıyorlar ve sahayı çok iyi koşan isimlere sahipler. Ana yaratıcıları sadece guardları değil, Luke Sikma’dan da bu katkıyı alabiliyorlar ve buna konsantre olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzün farkında olmalı ve aynı zamanda savunmada rakibimizin artılarına odaklanarak onları durdurmalıyız. Maçın ritmini kontrol etmeli ve ribaundlarda bize üstünlük sağlamalarına izin vermemeliyiz" dedi.