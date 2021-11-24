Aleksandar Djordjevic: Maçın kazananını küçük detaylar belirleyecektir

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Maçın kazananını küçük detayların belirleyeceğine değinen Aleksandar Djordjevic, “Bu maça yaklaşırken kadro anlamında belirli sorunlar yaşıyoruz. Danilo Barthel ve Dyshawn Pierre’nin uzun süredir sakatlık sorunları var. Aynı zamanda eleme maçları nedeniyle Milli Takım ’da olan oyuncularımız bulunuyor. Bunların üstesinden gelebilmek için bu maça savaşçı ruhumuz ve ekstra enerjimizle çıkmalıyız. Elbette bu noktada taraftarlarımızın desteği de bize çok yardımcı olacak. Anadolu Efes tam kadroya kavuştu ve son maçlarda çok iyi bir form durumu yakaladılar; onların ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu vurgulamaya gerek yok. Ama Beşiktaş ’a karşı elde ettiğimiz önemli derbi galibiyetinin ardından biz de aynı enerjiyi parkeye yansıtabilir ve kazanmak için gerekli hamleleri yapabiliriz. Rakibimizin yaratıcı ve topa yön verebilen oyuncularını durdurarak geçiş hücumlarını engellemeli, aynı zamanda hücum ribauntlarını sınırlamalıyız. Ancak sadece bunlar değil, maçın kazananını küçük detaylar da belirleyecektir” dedi.



