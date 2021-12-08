Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi Zenit St Petersburg ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Fiziksel oyunlarının önemine dikkat çeken Djordjevic, "Zenit çok zorlu bir takım ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Çok derin bir kadroya sahipler. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olabilen Frankamp, Baron, Loyd gibi isimlere sahipler. Karasev de kenardan gelerek ciddi katkı sağlıyor ve Kuzminskas da onlar için çok önemli bir takviye oldu. Fiziksel oyunumuz bizim için anahtar nokta olacak. Pota altındaki mücadelelerde, hücumda ve savunmada doğru çözümleri bulabilmeliyiz. Son dönemde hücumda oyunumuzu yukarıya çekmeyi başardık ve bu da bize özgüven kazandırdı. Bu şekilde devam etmeli ve elbette galibiyet için oyunumuzun temeli olarak takım savunmamızı görmeliyiz. Elbette hücumda da yaratabileceğimiz boş atışları değerlendirerek sonuca gidebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.