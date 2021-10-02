Aleksandar Djordjevic: Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Aleksandar Djordjevic'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar:

"İlk dakikadan 40. dakikaya kadar, üçüncü çeyrekteki kısa bir süre dışında maçı hep önde götürdük. Savunma açısından çok iyiydik. Müthiş bir efor sarf ettik. Hücumda da sanırım bazı oyuncularımız baskı hissetti. Birlikte oynayan, iyi bir hocası olan, iyi takıma karşı oynadık. Rakibe 21 top kaybı yaptırdık. Bu beni çok memnun etti. Hepsini avantaja çevirmedik, maçı daha rahat bitirebilirdik. De Colo’nun üzerinde çok baskı vardı ama çok profesyonel olduğunu maçın sonunda gerektiği yerlerde gösterdi. Vesely de savunma açısından çok iyiydi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de vardı"

Partizan efsanesi olarak Kızılyıldız'a karşı oynamak sizin için ekstra motive oldu mu?

"Yok olmadı, çok uzun zaman geçti zaten. Çok saygı duyduğum bir takım. Koç’un her zaman motive olması gerekiyor"

Hücum performansı

"Sezonun başındayız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Henüz maç formuna girmiş değiliz. Yeni oyuncular var. Takım savunma açısından özgüven veriyor, hücumda da daha iyi olacak. Uzun zamandır resmi maça çıkmamanın da etkisi var"

İsmet ilk yarıda oynamadı, ikinci yarıda oynadı ve katkı verdi. Takımda rolü ne olur?

"Maça çok güzel bir anda girdi ve maçı çok güzel okudu. 3-4 gün önce de çok iyi maç çıkardı. Çok fazla maç var. Bütün oyuncuları değerlendiriyorum"

"Şu an çalışma dönemi. Sıkı çalışmaya inanıyorum ben. Basketbol çok okunması gereken bir spor . İsimler dışında çok detay var"