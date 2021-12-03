Aleksandar Djordjevic: Çok önemli bir galibiyet oldu

Turkish Airtlines EuroLeague'in 13. haftasında Monaco'yu 96-86'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Aleksandar Djordjevic, çok önemli bir takım galibiyeti aldıklarını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir takım galibiyeti oldu. 6 oyuncu çift hanelerle oynadı. Bir oyuncumuz da (De Colo) tarihe geçti. EuroLeague’de oyuncu verimlilik lideri oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Top kayıpları kötü oldu. Bunun izahı yok. Hem hücum hem savunma açısından Henry’i de tebrik ediyorum. İnanılmaz bir oyun kuruculuk yaptı. Guduric de hücumdaki yeteneğiyle çok katkıda bulundu. Vesely birkaç gündür hasta yatıyordu ve idmanlara da katılamıyordu ama en güzel şekilde katkıda bulundu. Mike James’i ikinci yarıda durdurabildik. İlk yarıda inanılmaz iyi oynadı."

"Antrenör olarak her oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmam gerekiyor"

"5’e 0 oynadığımız bir maç değil bu. Diğer 5’e karşı oynamamız gerekiyor. Eşleşmeleri ona göre yapmamız gerekiyor. Maçı okumamız gerekiyor. Söylediğiniz gibi detaylı bir şey bu. Antrenör olarak her oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmam gerekiyor. İyi antrenörlük yapmam gerekiyor. Bugün çok agresif guardları olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden üçüncü topu kullanabilen, çevirebilen birine ihtiyacımız vardı. O yüzden Dyshawn Pierre’i çok uzun süre sahada tuttuk."

"De Colo bizim liderimiz"

"(De Colo) O bizim liderimiz ve bu akşamki maçta inanılmaz katkı verdiği anlar vardı. Takımı ritme soktu. Genelde onun tarzı olmayan birkaç top kaybı yaptı ama diğer yandan çok önemli bir bireysel başarıya da ulaştı. Tebrik ediyoruz. Çok mücadeleci ve gururlu bir insandır. Çok iyi bir oyuncu. Ona karşı agresif savunma tuzakları kurulur ve hep o yeteneğini kullanarak bunları aşar."



