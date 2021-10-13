Aleksandar Djordjevic: Basketbol böyle oynanmaz
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, ikinci yarıdaki performanstan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.
İkinci yarıdaki oyuna ilişkin rahatsızlığını dile getiren Djordjevic, "İlk yarıdaki oyunumuzun ardından ikinci yarıyı açıklayamam. İşler zora girdikçe başımızı öne eğdik, ellerimiz düştü, karakterimiz düştü. Basketbol böyle oynanmaz. İkinci yarı nedeniyle çok şaşırdım. Kazanan takımı tebrik ederiz" dedi.