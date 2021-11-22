UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Benfica, beşinci maçında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasman öncesi Benfica'nın İspanyol oyuncusu Alejandro Grimaldo, eski takımı Barcelona'ya bir gün dönme konusundaki isteğini dile getirdi.

Barcelona'ya geri dönmeyi düşünüp düşünmemesine ilişkin soruyu cevaplayan Grimaldo, "Barcelona, her zaman benim evim oldu ve evime kapıyı hiçbir zaman kapatmayacağım. İnkar edemem her zaman kalbimde Barcelona var. Orada büyüdüm ve eskiden beri Barcelona'ya dönmek hayallerimden biri" ifadelerini kullandı.

La Masia'dan yetişen Alejandro Grimaldo, Barcelona'nın A takımında şans bulamayarak 2016'da Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.