Alberto Bartali üçüncü lige gidiyor!

Galatasaray'dan ayrılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin yeni rotası belli oldu. Çizme basını, 57 yaşındaki antrenörün yeni rotasının Serie C olacağını duyurdu.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Alberto Bartali üçüncü lige gidiyor!

Galatasaray'da bir buçuk sezondan bu yana kondisyoner olarak görev yapan Alberto Bartali, koronavirüs arası sonrası ülkesi İtalya'dan Türkiye'ye dönememiş ve akabinde de Sarı Kırmızılılar'la yollarını ayırmıştı. Çizme basını ise 57 yaşındaki antrenörün yeni durağının Serie C olacağını duyurdu.

İtalyanların en eski bölgesel gazetelerinden La Nazione, üçüncü lig ekibi Ternana'nın başına geçmeye hazırlanan 44 yaşındaki eski golcü Cristiano Lucarelli'nin teknik ekibinde Bartali'ye de yer vereceğini yazdı. Bartali, daha önce Catania, Savoia ve Zenit Saint Petersburg'da da görev yapmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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