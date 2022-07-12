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Alberth Elis Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Bordeaux’da forma giyen Alberth Elis ile ilgileniyor. Bordeaux, Fransa’da 3. Lig’e düşürüldüğü için oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

12 Temmuz 2022, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Alberth Elis Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Siyah beyazlılar, Bordeaux'da forma giyen Alberth Elis ile ilgileniyor. Bordeaux, Fransa'da 3. Lig'e düşürüldüğü için oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

ELIS SICAK BAKIYOR

Beşiktaş , Elis ve menajeriyle temasa geçti. Oyuncu Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Alberth Elis, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de oynayabiliyor.

Elis, geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla ligde 20 karşılaşmaya çıktı. 9 gol attı ve 1 asist yaptı. (Sabah)

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