Albert Riera'dan Olimpija Ljumblijana'da muhteşem başlanıç! Taraftarın protestolarına rağmen Slovenya ekibi Olimpija Ljumblijana ile anlaşan Albert Riera sezona harika bir başlangıç yaptı.

Son olarak Galatasaray 'da Torrent'in yardımcılığını yapan İspanyol futbol adamı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Slovenya Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Riera'nın takımı Konferans Ligi elemelerinde ise tek mağlubiyetle elendi. İlk eleme turunda Differdange 03 takımını geçen Sloven ekibi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Rumen ekibi Sepsi'ye 3-1 yenilmişti. Riera'nın öğrencileri ikinci maçta rakibini 2-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa kupalarından elendi.









Albert Riera paylaşım yaptı!

Twitter hesabından gidişattan memnun olduğunu belirten İspanyol teknik adam "İl ay yoğun geçti. 7 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Hala bu oyuncu grubunun nasıl geliştiğini görmenin mutluluğundan başka bir şey kazanmadık. Bunu hiç bir şeye değişmem" ifadelerini kullandı.