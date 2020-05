Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın açıklamaları şu şekilde:

"İyiyim ve herkes gibi evdeyim. İspanya'da hükumetin alacağı kararları bekliyoruz ve her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. Ben şu anda Moskova'dayım. Futbol Akademisi'yle ilgili işlemler yapıyorum. Ben yazı Mallorca'da geçirecektim ancak uçuşlar durdu. Ben ve ailem iyiyiz bir sıkıntımız yok. Şu an için Moskova'dayım."

İnsan hayatı her şeyden önemli!

Liglerin tekrardan başlamasıyla ilgili konuşan Riera şunları söyledi:

"İspanya'da bir karar alındı ve bir protokol oluşturuldu. Bu protokol kulüplere gönderildi. Hükümet bunun planlamasını yapıyor. İnsan hayatı her şeyden önemli ancak bizim de arzumuz en kısa sürede normale dönmek. Futbolun tekrar başlaması herkes için önemli. Futbolun başlaması psikolojik anlamda olumlu bir etki yarataır. Bu durum hayata adım adım geçirilecektir."

Galatasaray'da çalışmak isterim!

Galatasaray'a döneceği iddia edilen Riera bu haberleri şöyle değerlendirdi:

"Her şeyden önce şu anda orada çalışan insanlar var. Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya büyük saygı duyuyorum. Onlar orada çalışmayı hakediyor. Benim onlar görevdeyken fikir belirtmem doğru olmaz. Onlarla çok güzel zamanlar geçirdik. Onlara büyük saygı duyuyorum ancak Galatasaray'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok. Burada Ümit Davala ve Hasan Şaş'a saygı duyduğumu tekrardan belirtmek istiyorum. Ben iyi bir teknik direktör olmak istiyorum. Futbolculuk yıllarımda Galatasaray'ın yeri bende farklıdır."

Muslera, Dünya'nın en iyi kalecilerinden biri!

Eski takım arkadaşı Muslera'ya ilişkisinin devam ettiğini belirten Albert Riera şunları söyledi:

"Muslera'yla iletişimim devam ediyor. Ayda en az 2-3 kez konuşuyoruz. Muslera arkadaşım olarak bence dünyanın en iyi kalecisi. Futbolcunun iyi veya kötü performansına bakmadan önce takıma da bakmak lazım. Oyuncular bazı dönemlerde zirve yaparlar ancak bazen istedikleri performansı gösteremezler. Dünyadaki sıralamanız takımınızın da durumuna bağlı. Muslera Dünya'nın en iyilerinden biri."

Galatasaray'ın yıldızı Falcao için de konuşan Riera, Falcao'nun zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı:

"Falcao, Atletico Madrid'de daha iyiydi ancak şu anda daha tecrübeli. Takım burada sizin performansınızı etkiliyor. Falcao'nun zamana ihtiyacı var. Falcao takımla biraz daha pratik yapmalı. Takım arkadaşları onun ne zaman ne yapacağını öğrenmeli. Falcao dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi ve zamanla daha iyi olacaktır."

Ben her zaman 'Cimbom' diyorum!

Son olarak Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını değerlendiren Riera şunları söyledi:

"Ben her zaman 'Cimbom' diyorum. Galatasaray'ı her zaman destekliyorum. Bütün iyi dileklerim Türkiye'yle birlikte. Umarım bu süreçten minimum zararla çıkarız. Atletico Madrid her zaman disiplinli oynayan bir takım. Liverpool'u elediler ancak orada Liverpool'un yaptığı iş daha değerliydi. Burada Atletico Madrid'de felsefesini sahaya %100 olarak yansıttı. Onlar bir sistem takımı ve bu sistemi rakibe göre değiştirebiliyorlar. Atletico Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alabilir."