Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen, İspanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Albert Riera, İspanyol AS Gazetesi için Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e karşı kazanabileceğini belirten Riera, "Galatasaray'ın, Santiago Bernabéu'da kazanabileceğini düşünüyorum. Real Madrid her zaman sahasında egemen olan ve çok gol atan bir takım. Fakat Real Madrid, Barcelona'nın topu ve oyunu kontrol etme anlayışına göre, kontraatağa daha yatkın bir ekip. Bu nedenle rakibe pozisyon veriyorlar. Bir maçta bu pozisyonları sayısı 3-4 olabilir. Galatasaray iyi organize olur, Madrid'in bulabileceği boşlukları kapatır ve hızlı hücumu yapabilirse gol atabilir. Bence Galatasaray adına maçın anahtarı bu" dedi.

Real Madrid'in de gol bölgesinde sorun yaşadığının hatırlatılması üzerine Álbert Riera, "Elbette fark yaratabilecek oyunculardan kurulu bir takım, ama takım da olarak üst düzeyler. Bana göre Madrid'in rahat oynamasını engellemek lazım. Pekii bu nasıl olacak(?) Koşmayı seven bir takım, kontraları iyi yapıyorlar. Şayet alanları iyi kapatır ve saha içi yerleşimi iyi yapıp, pas trafiklerini engellerseniz sonuç alırsınız. Kompakt oyun ve iyi organizasyon şart..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın takım olarak çok iyi olması gerektiğini belirten İspanyol futbol adamı, "Real Madrid için söylediğim, Galatasaray için de geçerli. Takım olarak Galatasaray iyi bir maç yapmak zorunda. Bireysel değil, takım oyunu şart... Birlikte iyi savunma, hızlı hücum. Kazanılan toplar kesinlikle kolay kaybedilmemeli. Oyuncular topu oyuna sokarken soğukkanlı olmalılar. Atak gelişimi için sakin kalmak ve pas tercihlerini iyi yapmak çok önemli. Galatasaray bunu yaptığı sürece Real Madrid savunmada sorun yaşar" diye konuştu.

Albert Riera, 3 sezon formasını giydiği Galatasaray'ın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Bir İspanyol takımı oynuyorsa, ben onun finale kadar gitmesini isterim. Diğer taraftan Galatasaray'a karşı bir aşk besliyorum ve her maçta çok iyi işler yapmalarını istiyorum. Umarım Real Madrid'e karşı çok iyi maç çıkartırlar. Kaybedilebilir; ama sahada istediğini yapan bir takım olmak çok önemli. Taraftar da, dışarıdan bakan bizler de böyle maçları izlemekten hoşlanıyoruz" dedi.