Albayrak’ın annesi kazayı ucuz atlattı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın annesi ve ablasının yaşadığı Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi’ndeki binaya sıcak asfalt taşıyan tanker çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Cumartesi gecesi saat 21.00’de olduğu bildirilen olay anında büyük bir korku ve panik yaşayan Albayrak ailesinin kendilerini dışarıya atıp polise haber verdikleri bildirildi. Aile sürücü İbrahim Çiftçi’den şikayetçi olurken, tanker yediemin otoparkına götürüldü.