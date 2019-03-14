7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabında üçüncü maçlara çıkılırken Alman ekibi ALBA Berlin, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk etti.

Serinin ilk maçında ALBA Berlin'in ev sahipliğindeki mücadeleyi Unicaja Malaga, son saniye basketiyle kazanmayı başarmıştı.

Deplasmanda rakibini yenerek seriyi 1-1'e getiren ALBA Berlin, sahasındaki maçta ilk yarıyı 36-39, üçüncü çeyreği ise 62-64 geride kapatmasına rağmen karşılaşmayı 79-75'lik skorla kazanmayı başardı.

Böylece Alman ekibi, seriyi de 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan taraf oldu.

ALBA Berlin, yarı finalde MoraBanc Andorra ile eşleşti.

Ev sahibi ekipte Peyton Siva 15 sayı, 10 asist ile yıldızlaşırken Rokas Giedraitis ve Luke Sikma da 14'er sayıyla oynadılar.

Unicaja Malaga'da ilk maçı kazandıran isim Mathias Lessort'un 18 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Sasu Salin de maçı 17 sayıyla tamamladı.