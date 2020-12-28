Turkish Airlines EuroLeague'deki Alman ekiplerinden ALBA Berlin'de corona virüs şoku yaşanıyor. ALBA'nın koçu Aito Garcia Reneses corona virüse yakalandı ki yaş itibariyle risk grubunda konumlandırılan Reneses'in testinin pozitif çıkması endişe yaratmış durumda.

ALBA Berlin'in 74. yaşındaki koçu Aito Garcia Reneses'in corona virüse yakalanması sonrası takımın hafta sonu Almanya Bundesliga'da oynayacağı Mitteldeutscher maçı ertelenmişti. Yapılan açıklamada Reneses'in semptomsuz olduğu, evde karantina altında olduğu ve yakın tıbbi gözlem uygulandığı aktarıldı.