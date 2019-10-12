Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, ağırladığı ALBA Berlin'i uzatma sonunda 106-105 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Zenit St Petersburg'u 85-65 mağlup ederken birçok kulüp rekorunu kıran ALBA Berlin, rekorlarını geliştirmeye bu hafta da devam etti.

ALBA Berlin, EuroLeague'de 2000'li yıllarda takım olarak ilk kez 100 ve üzerinde bir skor üretmeyi başardı.

Alman ekibi; 127 ile takım verimlilik puanı, 28 ile asist, 14 ile toplam üçlük isabeti alanlarında da kulüp rekorlarını temsilcimiz Anadolu Efes karşısında kırmayı başardı.