ALBA Berlin - Zenit St Petersburg maç sonucu: 85-65

Uzun bir süre sonra Turkish Airlines EuroLeague'e dönen Alman ekibi ALBA Berlin, ilk EuroLeague deneyimini yaşayan Zenit St Petersburg'u konuk etti.

Oyun kurucuları Peyton Siva, Stefan Peno ve Makai Mason'dan yoksun ALBA Berlin, eksiklerine rağmen rakibini 85-65'lik skorla farklı mağlup etti.

Süre alan herkesin skor ürettiği ALBA'da Landry Nnoko 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Marcus Eriksson 15, Tyler Cavanaugh 11 sayıyla oynadı.

Zenit St Petersburg'ta Will Thomas 14 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Tim Abromaitis de 12 sayıyla maçı tamamladı.