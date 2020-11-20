ALBA Berlin - Zenit St Petersburg maç sonucu: 66-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin, Rusya temsilcilerinden Zenit St Petersburg'u konuk etti. Zenit, özellikle ikinci çeyrekte yakaladığı farkın avantajını maç sonuna kadar koruyarak rakibini deplasmanda 73-66 mağlup etmeyi başardı.

Zenit St Petersburg, 6. maçındaki 4. galibiyetini alırken ALBA Berlin ise 8. maçında 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Zenit'te Will Thomas, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Arturas Gudaitis 16, Mateusz Ponitka 14 sayıyla oynadı.

ALBA Berlin'de ise Ben Lammers; 15 sayı, 10 ribaunt ile öne çıkarken Peyton Siva ve Luke Sikma da 8'er sayı ürettiler.