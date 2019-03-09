7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti.

3 maçlık serinin 2'sini kazananın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ALBA Berlin ev sahipliğinde oynanan ilk maçını Unicaja Malaga, Mathias Lessort'tan bulduğu son saniye basketiyle 91-90 kazanmıştı.

Unicaja Malaga, yakaladığı avantaj ile iç sahada ALBA Berlin'i mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek olsa da Alman ekibi, deplasmandaki zorlu maçta 101-81'lik farklı galibiyete ulaştı ve seriyi 1-1'e getirdi.

ALBA Berlin'de Rokas Giedraitis 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Luke Sikma 14, Peyton Siva ve Martin Hermannsson da 11'er sayıyla oynadılar.

Ev sahibi Malaga'da ise Giorgi Shermadini 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Brian Roberts 13, Sasu Salin 12 sayı üretti.

Seriyi kazanıp yarı finale yükselecek takım, 13 Mart Çarşamba günü ALBA Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maç ile belirlenecek.



