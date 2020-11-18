ALBA Berlin - LDLC ASVEL maç sonucu: 76-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. ASVEL, maç boyu üstünlüğünü sürdürse de son çeyrekte geri dönmeyi başaran ALBA Berlin, 1 saniye kala Peyton Siva'dan gelen üç sayılık basket ile rakibini 76-75 mağlup etti.

ALBA Berlin, 7. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken LDLC ASVEL ise 7. maçındaki 6. yenilgisini aldı.

ALBA Berlin'de Luke Sikma 16 sayıyla en skorer isim olurken galibiyeti getiren Peyron Siva ve Niels Giffey da 10'ar sayıyla oynadılar.

LDLC ASVEL'de Moustapha Fall'un 25 sayı, 10 ribauntluk muhteşem performansı galibiyete yetmezken Allerik Freeman da 12 sayıyla maçı tamamladı.















