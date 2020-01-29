Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 22. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanan temsilcimiz bu seriyi devam ettirmek istiyor. Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
THY Euroleaegue'in 22. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. İlk maçta rakibini 107-102 mağlup eden Fenerbahçe Beko rakibini bir kez daha deplasmanda yenmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 531. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.