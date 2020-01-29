THY Euroleaegue'in 22. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. İlk maçta rakibini 107-102 mağlup eden Fenerbahçe Beko rakibini bir kez daha deplasmanda yenmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.