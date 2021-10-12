Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 84-70

Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 3. hafta maçında Almanya'da Alba Berlin’e konuk olan Fenerbahçe Beko, ilk yarısını 35-27 önde tamamladığı mücadeleden 84-70'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Mercedes Benz Arena’da oynanan maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 19-18, ikinci çeyreği de 35-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte potasında sadece 9 sayıya izin veren Sarı-Lacivertli ekip, üçüncü periyotta rakibinin 30 sayısına, 18 sayıyla karşılık verdi ve periyodu 57-53 geride tamamladı. Dördüncü çeyrekte fark çift hanelere çıkarken, Fenerbahçe mücadeleden 84-70 mağlup ayrıldı.

Sarı-Lacivertlilerde Nando de Colo'nun 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın ardından Alba Berlin'e de yenilmiş oldu ve sezonun 2. mağlubiyetini aldı. Alba Berlin ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de perşembe günü evinde Unics Kazan’ı konuk edecek.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt

Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12

İLK ÇEYREK SONUCU: Alba Berlin 18-19 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Alba Berlin 27-35 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK SONUCU: Alba Berlin 57-53 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Alba Berlin 84-70 Fenerbahçe Beko















