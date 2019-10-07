2014-15 sezonunun ardından Turkish Airlines EuroLeague'de 5 yıl mücadele etmeyen ALBA Berlin, 2019-20 sezonu ile Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonuna geri döndü.

Alman ekibi, ilk maçında sahasında ağırladığı Rusya temsilcisi Zenit St Petersburg'u 85-65'lik skorla mağlup etti.

85 sayı atan ALBA Berlin, takım halinde 23 asist yaparak bu alandaki kulüp rekorunu yineledi. EuroLeague maçları özelinde ise 23 asist ile kulüp rekorunu kırdı.

Maçta buldukları 13 üçlük isabetleri ise kulüp rekorunu kırmalarını sağladı.

Zenit maçında aldıkları toplam 42 ribaunt ise en iyi ikinci dereceleri oldu.

Takım halinde elde ettikleri 106 verimlilik puanıyla da yine takım rekorlarını egale ettiler.