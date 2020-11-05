ALBA Berlin - Barcelona maç sonucu: 67-103

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin, sahasında İspanya temsilcilerinden Barcelona'yı konuk etti. Barcelona, çok rahat götürdüğü karşılaşamdan 103-67'lik skorla farklı şekilde galip ayrıldı.

Corona virüsten etkilenen takımlardan ALBA Berlin, 5. maçındaki 4. yenilgisini alırken Barcelona ise 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Barcelona'da takımın yıldızı Nikola Mirotic 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alex Abrines 17, Rolands Smits 13, Pierre Oriola 12 ve Cory Higgins de 11 sayıyla oynadı. Barcelona'da maç kadrosunda yer alan 12 oyuncu da skor katkısı yaptı.

ALBA Berlin'de Simone Fontecchio 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Ben Lammers 12, Luke Sikma 10 sayıyla maçı tamamladı.