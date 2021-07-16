Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te gösterdiği performansla pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı. Ndao'nun Galatasaray ile anlaştığı iddia edilirken, menajeri Doğan Ercan bu iddialara açıklık getirdi.

Galatasaray, Ndao ile anlaştı mı?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Doğan Ercan, ''Galatasaray ile ne görüştük, ne telefonlaştık, ne kulübe bir teklif geldi. Hepsi boş, öyle bir şey yok. Ndao’nun bir değeri var ve kulübünde de iyi bir oyuncu. Altın yumurtlayan tavuğunu başkasına verir misin?'' dedi.





'Ndao'nun bonservisi 5 milyon Euro'

24 yaşındaki futbolcuya Rus ekiplerinin talip olduğu söyleyen Ercan, en ciddi adayın ise İspanyol ekibi Sevilla olduğunu deli getirdi: ''Ndao için Karagümrük 5 milyon Euro istiyor. Dinamo Moksova, Spartak Moskova ve CSKA’dan aradılar. Al-Jazira da var. Monchi, Süleyman Hurma’yı aradı. Sevilla da Ndao’yu istiyor. Zaten en istekli kulüp o. Olursa olur. Birçok kulüp Avrupa Şampiyonası’nı bekledi. Yavaş yavaş hareketlilik oluyor transferde'' şeklinde konuştu.

'Fatih Terim'in gündeminde yok'

Ercan, Fatih Terim'in planları arasında da Ndao'nun yer almadığını söyledi ve '' Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Fatih Terim’in öyle bir oyuncudan da haberi yok, gündeminde de yok, tanımıyormuş. Gerek yok tanımasına da. Avrupa’dan iyi bir teklif gelirse inşallah değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Karagümrük de büyük bir camia'' diyerek sözlerini noktaladı.





Geçen sezon iki maçta da Galatasaray'a gol attı

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te oynadığı futbolla yıldızı parlayan Alassane Ndao, Süper Lig'in ilk yarısıda Galatasaray'a karşı oynadıkları ve 2-1 kazandıkları 13. hafta maçında sarı - kırmızılıların ağlarına bir gol bırakmıştı. Ndao, ligin ikinci yarısında 34. haftada bu defa Türk Telekom Stadı'nda oynadıkları ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da takımının tek golünü kaydetmişti.

Ndao'nun geçen sezonki gol ve asist sayısı

Fatih Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alassane Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.



