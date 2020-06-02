Karagümrükspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'nun menajeri Doğan Ercan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ercan, 23 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilgilendiğini belirtti.

Ndao'nun önünü kesmeye çalıştılar!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ercan, "Ndao inşallah Karagümrük'te şampiyonluk yaşayacak. Olympique Lyon bu oyuncunun önünü kesmeye çalıştı. Lyon'un yaptığı sözleşme yüzünden Ndao, 6 ay futbol oynayamadı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve Başakşehir devrede

Doğan Ercan, oyuncusunun geleceği hakkında konuştu ve birçok teklif aldığını söyledi. Ercan, "Lille, Ndao ile ilgileniyor. Ndao için teklifler alıyoruz. Ndao'nun lisansı daha yeni çıktı. Ömer Erdoğan'ın enerjisi burada çok önemli. Ömer Erdoğan'ın gelmesi takımı çok iyi etkiledi. Takımın havası şu anda çok iyi. Takım iyi olduğu zaman oyuncular da ön plana çıkıyor. Ndao'nun yardımcı hocası şu anda Lille'de. Lille onu çok istiyor ancak Ndao burada kaldı. Çoğu oyuncu bu teklifi kabul eder ve takımdan ayrılır. Ndao için beni İspanya'dan arayanlar var. Ndao için Fenerbahçe ve Başakşehir devrede. Oyuncunun gelişimi bizim için paradan daha önemli. Ndao'nun oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım." dedi.

Yabancıları bırakmamız lazım!

Doğan Ercan, Türk futboluyla ilgili düşüncelerini anlattı ve bir transfer itirafında bulundu. Ercan, "Honore Gomis ile Bafetimbi Gomis aynı kabileden. Gomis bence çok iyi yerlere gelecek. Futbolumuzun yeni hocalara ihtiyacı var. Bu eski hocalardan bıktık. Yabancıları bırakmamız lazım. Özümüze dönmeliyiz. Genç oyuncu çıkartmak kimsenin umrunda değil. Fenerbahçe'ye umarım yerli bir hoca gelir. Fenerbahçe'ye kimin geleceği belli değil. Kararlar saat başı değişiyor." dedi

Ali Koç'u yanlış yönlendiriyorlar

Doğan Ercan son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un etrafındakiler tarafından yanlış yönlendirildiğini söyledi. Ercan, "Aziz Yıldırım varken Konoplyanka'yı getirmeye çalıştık. Aykut Kocaman'ın istediği transferler yapılsaydı Aziz Yıldırım şu anda hala Fenerbahçe'nin başındaydı. Ali Koç'u yanındakiler yanlış etkiliyor. Bilgisayardan oyuncu bakarak bu işler olmaz. Biz boşuna mı masraf yapıyoruz? Youssouph Badji'yi 80 bin Euro'ya Beşiktaş'a getiriyordum. 1 tane otobüs, 100 tane yatak ve ranza karşılığında bu iş bitiyordu. Bu çocuk Dünya Kupası'na gidip başarılı oldu ve 1 milyon 250 bin Euroya Club Brugge'e gitti. 80 bin Euro'ya gelecek oyuncu büyük takımlara 1 milyon Euro'ya gidiyor. Bu işte namusuyla çalışan insan sayısı çok az. Eğer öyle olsaydı kulüplerin bu kadar borcu olmazdı." diyerek sözlerini tamamladı.



